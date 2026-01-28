Морские границы порта «Ростов-на-Дону» планируют пересмотреть

В Минтрансе Ростовской области провел совещание с компаниями, предоставляющими услуги по организации транспортировки грузов (включая международные перевозки), по вопросу переноса морских границ и изменения статуса порта Ростов-на-Дону. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По информации пресс-службы, в 2008 году из перечня внутренних водных путей России исключили Азово-Донской морской канал и весь внутренний водный путь от устья Дона до подхода к Аксаю. Портам Азов и Ростов-на-Дону, расположенным в устье реки, присвоили морской статус.

Новый статус привел к усилению нормативно-технических требований к строительству и содержанию портовой инфраструктуры. Выросли финансовые затраты на содержание терминалов, ухудшилась ситуация с поддержанием акватории в рабочем состоянии.

«На встрече рассмотрели целесообразность переноса морских границ и изменения статуса ростовского порта»,— говорится в сообщении.

