Azur Air направит в Ханой резервный борт для пассажиров рейса в Иркутск

Azur Air выполнит рейс Нячанг—Иркутск, незапланированно завершившийся в Ханое, на резервном самолете. Авиакомпания направит лайнер из Паттайи.

Резервный самолет вылетел в столицу Вьетнама в 18:45 по местному времени (14:45 мск). В Azur Air уточнили, что в аэропорту с пассажирами работают представители наземных служб. Перевозчик предупредил, что из-за незапланированной посадки рейса ZF-2578 возможны оперативные корректировки расписания.

Инцидент произошел сегодня утром. На борту самолета Boeing 757 было более 240 человек, никто не пострадал. Причины смены курса неизвестны. Telegram-канал Shot утверждает, что это связано с отказом двигателя авиасудна. На прошлой неделе этот же самолет Azur Air, летевший из Пхукета в Барнаул, подал сигнал бедствия и приземлился в аэропорту Ланьчжоу.