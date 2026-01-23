Самолет Azur Air из Пхукета успешно сел в китайском аэропорту Ланьчжоу

Самолет Boeing 757 Azur Air, летевший по маршруту Пхукет — Барнаул, совершил незапланированную посадку в китайском аэропорту Ланьчжоу. Все прошло в штатном режиме, сообщили «Ъ» в авиакомпании.

На борту находятся 238 пассажиров и семь членов экипажа, уточнили в Azur Air. Никто из них не пострадал. «Профильные специалисты в ближайшее время проведут оценку технического состояния самолета для уточнения причин посадки»,— заявили в авиаперевозчике.

В Azur Air заверили, что службы аэропорта предпринимают необходимые меры по обслуживанию пассажиров и заняты организацией их дальнейшего перелета в пункт назначения.

Самолет рейса ZF-2998, пролетая над Китаем, подал сигнал 7700, свидетельствующий об аварийной ситуации на борту. Затем судно начало готовиться к посадке в аэропорту Ланьчжоу.