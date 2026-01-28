Самолет Azur Air из Нячанга успешно сел в аэропорту Ханоя

Самолет Boeing 757 авиакомпании Azur Air, следовавший по маршруту Нячанг — Иркутск, совершил незапланированную посадку в аэропорту вьетнамского Ханоя. Все прошло в штатном режиме, сообщила пресс-служба авиаперевозчика.

Из 238 пассажиров и семи членов экипажа никто не пострадал. Из-за незапланированной посадки в Ханое, пояснили в Azur Air, возможна корректировка расписания авиакомпании, задержки и переносы рейсов.

Всем пассажирам предоставят услуги в соответствии с федеральными авиационными правилами, заверили в Azur Air. Службы аэропорта работают в усиленном режиме.

Причины внезапной смены курса самолета не приводятся. Как утверждает Telegram-канал SHOT, это связано с отказом двигателя судна. Набрав высоту более 10,5 тыс. м, Boeing летал в небе над Ханоем, после чего начал снижаться и подал сигнал бедствия.

На прошлой неделе этот же Boeing 757 Azur Air, летевший из Пхукета в Барнаул, подавал сигнал бедствия над Китаем. Самолет успешно сел в аэропорту Ланьчжоу. Обошлось без пострадавших.