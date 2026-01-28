Моряки захваченного США судна с припиской к порту Сочи освобождены

Двое российских моряков из экипажа танкера Marinera, приписанного к порту Сочи, освобождены и направляются в Россию. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ

Танкер был задержан 7 января береговой охраной США в Северной Атлантике по подозрению в нарушении американских санкций. Ранее судно ходило под флагом Панамы и называлось Bella 1. По данным РБК, оно пыталось приблизиться к берегам Венесуэлы, несмотря на блокаду, объявленную в декабре 2025 года президентом США Дональдом Трампом.

После отхода от Южной Америки танкер был взят под преследование американской береговой охраной. В этот период экипаж нанес на борт изображение российского флага и сменил название судна на Marinera. Судно с таким названием, находящееся под санкциями Минфина США, впоследствии появилось в российском реестре.

8 января МИД России заявил, что обвинения в плавании «под ложным флагом» не имеют оснований, поскольку 24 декабря 2025 года танкер на законных основаниях получил временное разрешение на плавание под государственным флагом РФ. По утверждению внешнеполитического ведомства, об этом были уведомлены американские власти, в том числе по официальным каналам.

В МИДе подчеркивали, что Россия не давала согласия на многонедельное преследование судна и направляла официальный протест. Захват танкера был квалифицирован как грубое нарушение основополагающих норм международного морского права и свободы судоходства, а также как ущемление законных прав и интересов судовладельца.

Позднее президент США принял решение об освобождении двух российских членов экипажа. По словам Марии Захаровой, МИД России приступил к практической работе по их возвращению на родину.

Вячеслав Рыжков