В Ростовской области зафиксировали рост зарплат на 16% в 2026 году

Рынок труда Ростовской области демонстрирует четкую сезонность с пиками активности в феврале-апреле и сентябре-ноябре, при этом средняя зарплата выросла на 16% до 74,4 тыс. руб. Об этом «Ъ-Ростов» сообщила пресс-служба hh.ru.

По информации аналитиков, максимальная активность на региональном рынке труда приходится на два периода: февраль-апрель, связанный с началом финансового года и утверждением бюджетов, и сентябрь-ноябрь — время запуска новых проектов и освоения оставшихся средств.

Рекордным по числу вакансий стал февраль 2025 года — работодатели разместили свыше 26,3 тыс. предложений. Наивысшая заработная плата зафиксирована в ноябре и составила 74,4 тыс. руб., что на 16% больше аналогичного периода прошлого года (64 тыс. руб.).

«После летнего затишья компании возвращаются к работе с новыми силами, утверждают годовые планы и начинают закрывать кадровые потребности. Осень — это не просто сезон найма, это время решений» — отметила Марина Качанова, директор hh.ru в регионах.

Цикличность обусловлена финансовыми календарями большинства компаний. Весной, особенно в марте, средства выделяются на расширение команды в ИТ, производстве и финансах. Осенью корректируется штат по итогам полугодия и запускаются масштабные проекты.

К декабрю активность постоянного найма снижается из-за подготовки отчетов и стратегического планирования. Однако спрос на частичную занятость резко растет — в 2025 году размещено свыше 22,4 тыс. подобных вакансий.

Отраслевой анализ показал различную степень зависимости от сезонности. ИТ и телеком остаются наиболее стабильными с равномерным наймом. Строительство и АПК демонстрируют сильную сезонность с ростом спроса на кадры с марта по октябрь. Торговля и логистика переживают ажиотаж в декабре-январе, а туризм и гостиничный бизнес — летом и в новогодние каникулы.

Июль и август традиционно считаются периодом затишья из-за отпусков участников рынка, но минимальная конкуренция создаёт благоприятные условия для подготовки к активным периодам.

Валентина Любашенко