В Ростовской области за неделю выявили 200 нарушений перевозки детей

В ходе недельной акции «Ребенок-пассажир» сотрудники ГИБДД Ростовской области зафиксировали свыше 200 случаев неправильной транспортировки детей. Мероприятие проходило с 16 по 23 января. Об итогах акции сообщила пресс-служба регионального управления Госавтоинспекции.

По информации ведомства, инспекторы обнаружили различные типы нарушений: использование автокресел, не подходящих по возрасту ребенка, применение несертифицированных удерживающих устройств, размещение нескольких детей в одном кресле.

Ранее, пресс-служба ведомства сообщала, что с 9 января 2026 года в России и Ростовской области вступили в силу ужесточенные санкции за неправильную перевозку несовершеннолетних. Штраф для водителей составляет 5 тыс. руб., для должностных лиц — 50 тыс. руб., для юридических лиц — 200 тыс. руб.

«Поправки внесены в ч.3 ст. 12.23 Кодекса об административных правонарушениях»,— говорится в сообщении ГАИ.

Валентина Любашенко