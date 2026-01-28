Юрлица нет

В Краснодарском крае в 2025 году было признано банкротами 256 компаний, что на 10,8% меньше по сравнению с предыдущим годом, следует из данных Федресурса. Регион занимает четвертое место в России по числу корпоративных банкротств. Наиболее часто несостоятельными объявлялись предприятия из сферы торговли и строительства. Некоторые эксперты связывают уменьшение числа банкротств с адаптацией бизнеса к изменяющимся условиям, тогда как другие указывают на данные Арбитражного суда Кубани, которые свидетельствуют о противоположных тенденциях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По итогам 2025 года число корпоративных банкротств в Краснодарском крае снизилось на 10,8% год к году (с 287 в 2024 году до 256). Такие данные обнародовал Федресурс (Единый федеральный реестр сведений о банкротствах, ЕФРСБ). Исследование проводилось на основании публикаций арбитражных управляющих.

По этому показателю Кубань занимает четвертое место в РФ после Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга.

Чаще всего несостоятельными в Краснодарском крае в 2025 году, как и в 2024-м, становились организации, занимающиеся торговлей (75 юрлиц) и строительством (63), а также: транспортом и хранением (25), обрабатывающими производствами (23), сельским, лесным, рыбным хозяйством (14), недвижимым имуществом (13), гостиницами и общественным питанием (5), административной деятельностью (4), здравоохранением (3) и прочие.

В целом по России, по данным Федресурса, в 2025 году количество компаний, признанных банкротами, снизилось до 6477, что на 24,3% меньше год к году.

«В последние 7 лет мы наблюдаем общую тенденцию к снижению количества корпоративных банкротств, поэтому обновление исторического минимума в 2025 году было вполне ожидаемым», — комментирует статистику руководитель Федресурса Алексей Юхнин.

Партнер, адвокат, советник практики сопровождения банкротства и разрешения споров коллегии адвокатов «Магнетар» Артем Ковбель говорит, что число корпоративных банкротств на Кубани снизилось за счет поддержки сельхозпроизводства в регионе: «Появились льготные программы кредитования, они стали дополнительным источником финансирования для бизнеса. Специальные налоговые режимы позволяют оптимизировать расходы и предупредить банкротство.

Эти меры господдержки позволяют продолжать хозяйственную деятельность и тем компаниям, чьи финансовые показатели далеки от идеальных. Поэтому многим фермерским хозяйствам процедура банкротства сейчас, к счастью, не грозит.

Оказывают влияние и поправки в Налоговый кодекс РФ в части правил оплаты государственных пошлин за инициирование дел о банкротстве и обособленных споров в них. Ликвидационные процедуры существенно подорожали для банкротов из-за повышения судебных пошлин, поэтому компании предпочитают прибегнуть к альтернативным способам урегулирования задолженности. Наконец, в Краснодарском крае происходят масштабные деприватизационные процессы, инициированные прокуратурой — это тоже может быть сдерживающим фактором»,— считает господин Ковбель.

Доцент кафедры корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при Правительстве РФ Ольга Борисова считает, что снижение количества корпоративных банкротств за 2025 год объясняется адаптацией бизнеса к новым условиям (в 2025 году не наблюдалось шоков по ключевым отраслям, имеющимся на Кубани), а также наличием для компаний льготных программ, направленных на развитие стратегически важных для региона отраслей; стабилизацией макроэкономической ситуации, в частности за счет курса национальной валюты, восстановления потребительского спроса товаров, сокращения рисков кассовых разрывов; избирательностью банков при выдаче кредитов. «В 2026 году количество корпоративных банкротств, наиболее вероятно, будет находиться на уровне 2025 года»,— прогнозирует эксперт.

Управляющий партнер адвокатского бюро «Домащенко и партнеры» Роман Домащенко привел другие цифры. «За 11 месяцев 2025 года в Арбитражный суд Краснодарского края поступило 34 851 заявление о признании должников банкротами, что на 31% больше, чем за аналогичный период прошлого года (26 615). Об этом в своем отчетном выступлении сообщил председатель суда Алексей Егоров»,— говорит эксперт.

Собеседник издания прогнозирует в 2026 году увеличение банкротств юридических лиц и индивидуальных предпринимателей минимум на 30%. Господин Домащенко объяснил механизм начала банкротной процедуры: до обращения в суд компания должна разместить на Федресурсе уведомление о начале процедуры банкротства и только через 30 дней может подать заявление. От момента принятия заявления до введения конкурсного производства проходит не менее восьми месяцев при самых благоприятных условиях, что объясняется высокой нагрузкой на судей. «В сентябре мы наблюдали рост числа заявлений о самобанкротстве на Федресурсе. Значит, в октябре были поданы заявления о банкротстве, рассмотрение которых назначат на апрель-май 2026 года», — поясняет Роман Домащенко.

Он также обратил внимание на то, что, по данным налоговой службы, во втором полугодии 2025 года отмечается снижение количества предпринимателей — люди закрывают бизнес.

Наталья Решетняк