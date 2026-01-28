Суд отклонил жалобу на арест бывшего депутата Госдумы Вороновского

Мосгорсуд оставил в силе решение об аресте бывшего депутата Госдумы Анатолия Вороновского, сообщил корреспондент «Ъ» из зала суда. Бывшего парламентария обвиняют в получении особо крупной взятки.

Защита просила суд назначить фигуранту домашний арест. Адвокаты отмечали, что у господина Вороновского есть квартира в Москве, где также живут его родные. По мнению защиты, обвиняемый не сможет скрыться от следствия, так как находится под санкциями Евросоюза.

Сам политик заявил, что из-за нахождения в СИЗО у него ухудшилось здоровье и он похудел на 17 кг. Господин Вороновский попросил учесть, что сам снял с себя полномочия депутата, так как хочет разобраться в обвинениях и не мешать расследованию. Вину по делу бывший депутат не признал. Жалобу на продление ареста рассмотрят 3 февраля.

Анатолия Вороновского арестовали 3 декабря. По версии следствия, фигурант получал взятки в виде имущества во время работы замгубернатора Краснодарского края в 2019-2020 годах. 29 декабря суд продлил арест экс-депутата на три месяца. 20 января Генпрокуратура подала иск об изъятии имущества господина Вороновского и депутата Госдумы Андрея Дорошенко общей стоимостью свыше 2,8 млрд руб.

Подробнее — в материале «Ъ» «Был бы депутат, а иск найдется».

Никита Черненко