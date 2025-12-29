Суд продлил арест экс-депутату Вороновскому на три месяца

Басманный суд Москвы продлил на три месяца срок содержания под стражей бывшего депутата Госдумы Анатолия Вороновского, сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции столицы. Экс-депутат обвиняется в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ).

2 декабря Госдума приняла постановление о досрочном прекращении полномочий господина Вороновского, а также абсолютным большинством голосов удовлетворила ходатайство генпрокурора Александра Гуцана о его привлечении к уголовной ответственности. На следующий день суд рассмотрел ходатайство ГСУ СКР, поддержанное Генпрокуратурой РФ, в отношении фигуранта и арестовал его.

По версии следствия, Анатолий Вороновский получал взятки в виде имущества и услуг в 2019–2020 годах, когда был заместителем губернатора Краснодарского края и курировал дорожную отрасль. Ему грозит до 15 лет колонии строгого режима и многомиллионный штраф.

Подробнее об этом — в материале «Ъ» «Депутат лишился мандата и свободы».