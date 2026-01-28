Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
В небе над Черным морем сбили 12 украинских БПЛА

За несколько часов над акваторией Черного моря ликвидировали 12 беспилотников ВСУ. Об этом заявили в Минобороны России.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Согласно сведениям Минобороны, дежурные средства ПВО уничтожили 12 БПЛА над Черным морем в период с 08:00 до 13:00 часов 28 января. Еще 28 беспилотников за указанный период сбили над Республикой Крым.

В ночь на 28 января над Черным морем ликвидировали еще шесть вражеских БПЛА, о чем также сообщали в Министерстве обороны РФ.

София Моисеенко

