В небе над Черным морем сбили 12 украинских БПЛА

За несколько часов над акваторией Черного моря ликвидировали 12 беспилотников ВСУ. Об этом заявили в Минобороны России.

Согласно сведениям Минобороны, дежурные средства ПВО уничтожили 12 БПЛА над Черным морем в период с 08:00 до 13:00 часов 28 января. Еще 28 беспилотников за указанный период сбили над Республикой Крым.

В ночь на 28 января над Черным морем ликвидировали еще шесть вражеских БПЛА, о чем также сообщали в Министерстве обороны РФ.

София Моисеенко