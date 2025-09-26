Совладелец тамбовского оператора связи уехал из РФ после иска Генпрокуратуры

Основатель и совладелец тамбовского оператора связи ООО «Ланта» Александр Васильев уехал из РФ после того, как Генпрокуратура подала иск о национализации его активов. Сам предприниматель подтвердил «Ъ-Черноземье», что выехал из страны по делам.

«Иск административный, уголовных дел в отношении меня нет. Я ничего незаконного не предпринимал, с иском не согласен, готовлю свои возражения. Мою позицию на суде будет отстаивать мой представитель», — сказал господин Васильев. Он так же не стал раскрывать подробности его стратегии защиты до завершения разбирательства.

Как рассказывал «Ъ-Черноземье», Генеральная прокуратура инициировала в Октябрьском райсуде Тамбова дело о национализации ООО «Ланта» и активов его совладельцев Александра Васильева и Александра Зайцева (владеют 49 и 51% уставного капитала компании соответственно). Надзор в иске мотивировал необходимость передачи компании государству тем, что эмигрировавший в Болгарию господин Зайцев с доходов тамбовской компании якобы финансирует подразделения вооруженных сил Украины (ВСУ) и участвует, по версии прокуратуры в «дискредитирующей руководство РФ» болгарской некоммерческой организации.

В свою очередь господин Васильев считает себя непричастным к экстремистской деятельности, которая вменяется ему в иске надзора. Он заявил, что Александр Зайцев стал его партнером только как инвестор. По словам господина Васильева, второй учредитель не участвовал в управлении компании. После подачи иска они оба предложили передать свои доли сотрудникам компании.

После отъезда Александра Васильева «Ланта» опубликовала корпоративный ролик об истории компании. В нем говорится, что без основателя невозможно реализовывать новые идеи и технологии в тех же масштабах, что и раньше.

Владимир Зоркий