В Ростовской области с начала года в 224 пожарах погибли 18 человек
С начала 2026 года в Ростовской области в 224 пожарах погибли 18 человек, 34 удалось спасти. Об этом сообщает пресс-служба регионального департамента по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Ростовской области
За прошедшую неделю в регионе ликвидировано 56 пожаров. В них погибли 10 человек, спасен 21 человек.
В ведомстве отметили, что около 85% всех пожаров приходится на жилые дома.