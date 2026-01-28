В Ростовской области с начала года в 224 пожарах погибли 18 человек

С начала 2026 года в Ростовской области в 224 пожарах погибли 18 человек, 34 удалось спасти. Об этом сообщает пресс-служба регионального департамента по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

За прошедшую неделю в регионе ликвидировано 56 пожаров. В них погибли 10 человек, спасен 21 человек.

В ведомстве отметили, что около 85% всех пожаров приходится на жилые дома.

Наталья Белоштейн