СКР возбудил уголовное дело по факту избиения школьницы в Аксайском районе

СУ СК России по Ростовской области возбудило уголовное дело по ст. 213 УК РФ «Хулиганство» после инцидента с избиением школьницы в ст. Ольгинской Аксайского района. Видео с места происшествия было распространено в соцсетях. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По информации главы Аксайского района Константина Доморовского, школьницу ударил подросток. После инцидента ее осмотрели в медицинском кабинете.

«Телесных повреждений обнаружено не было, школьница вернулась в класс и продолжила обучение. Родители нападавшего подростка незамедлительно были вызваны в школу, с ними была проведена беседа. Родители пострадавшей в больницу не обращались, девочка продолжает посещать занятия»,— сообщил господин Доморовский.

В настоящее время на месте происшествия также работают полицейские. Они опрашивают всех участников инцидента и возможных очевидцев. Установлено, что ударивший школьницу подросток ранее не состоял на учете в КДН.

Глава района добавил, что случай будет рассмотрен на заседании комиссии по делам несовершеннолетних 29 января.

