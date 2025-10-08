Субсидия по подписке

«Почта России» в ближайшие три года получит из бюджета 15 млрд руб. на модернизацию отделений и 2,1 млрд руб. на компенсацию убытков доставки социально значимых печатных изданий. При этом еще в августе компанию оштрафовали на 230 млн руб. за неэффективное использование предыдущих 17 млрд руб., полученных в 2021–2025 годах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

На модернизацию отделений «Почты России» планируется выделить 15 млрд руб. в 2026–2028 годах, сообщил 7 октября на заседании комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Госдумы глава Минцифры Максут Шадаев. Еще 2,1 млрд руб. министерство направит на компенсацию убытков компании из-за доставки социально значимых печатных изданий в период с 2026 по 2028 год.

15 млрд руб. (ежегодно по 5 млрд руб. с 2026 по 2028 год) будет выделено на модернизацию порядка 2,6 тыс. отделений почтовой связи, расположенных в сельской и труднодоступной местности, услугами которых пользуются около 2,4 млн жителей, рассказали в пресс-службе Минцифры. «При этом выделенные "Почте России" в 2021–2025 годах средства на модернизацию 3,3 тыс. отделений дают положительный эффект. Почти 8 млн жителей сельских и отдаленных населенных пунктов в 78 регионах страны получили возможность пользоваться услугами почтовой связи и новыми современными сервисами в комфортных условиях»,— добавили в ведомстве. В Минцифры заверили, что за «целевым и эффективным» использованием бюджетных инвестиций осуществляется контроль «в обязательном порядке».

В августе 2025 года «Почта России» получила штраф в размере 230 млн руб. за некачественный ремонт и модернизацию отделений. Тогда Счетная палата посчитала неэффективным использование ранее выделенных 17 млрд руб. (в 2021–2025 годах). По итогам проверки было выявлено невыполнение «Почтой России» плана по модернизации. Компания недовыполнила целевые показатели двух лет: в 2023 году — на 515 отделений (767 вместо 1282), а в 2024-м — на 109 отделений (664 вместо 773). В итоге 624 почтовых отделения так и не были отремонтированы.

«Почта России» модернизирует отделения почтовой связи, расположенные в сельской и труднодоступной местности, во исполнение поручения президента РФ, говорят в пресс-службе компании, добавляя, что «штраф связан со сроками оформления документации» привлеченных подрядчиков. «"Почта" действительно столкнулась со сложностями при модернизации сельских отделений. К реализации проекта ежегодно по итогам торгов привлекается большое количество региональных подрядных организаций. К сожалению, не все подрядчики укладываются в сроки, при этом ответственность за них перед государством несет "Почта России"»,— рассказали в пресс-службе оператора.

«Почта России» выполняет социальную функцию, обеспечивая связь и доставку в малонаселенных районах, где ее услуги остаются единственными, и без бюджетной поддержки почтовые отделения могли бы закрыться, «что ударило бы по доступности базовых сервисов для миллионов граждан», говорит директор по стратегии ИК «Финам» Ярослав Кабаков. При этом он добавляет, что эффективность подобных инвестиций вызывает сомнения, так как «при дефиците средств и слабом контроле государственные вливания нередко уходят на решение старых проблем, не меняя систему управления и качества услуг». «Важно, чтобы часть выделяемых средств направлялась на цифровую трансформацию и оптимизацию логистики, то есть на создание долгосрочной эффективности, а не просто на закрытие текущих дефицитов»,— считает основатель цифрового логистического оператора Versta.io Виктор Сизов.

«Почта России» по итогам первого полугодия 2025 года показала выручку в размере 105,2 млрд руб., что на 1,3 млрд руб. меньше, чем за аналогичный период 2024 года. Чистый убыток компании за первые шесть месяцев 2025 года составил 10,4 млрд руб. против 8,5 млрд руб. годом ранее. При этом объем государственных субсидий в отчетный период 2025 года в три раза превысил сумму за весь прошлый год — 327 млн руб. (см. “Ъ” от 30 июля).

Марианна Голдобенкова, Филипп Крупанин