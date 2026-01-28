Уголовное дело возбудили по факту гибели мужчины в Черном море

В районе Геленджика 67-летний мужчина погиб при опрокидывании маломерного судна в декабре 2025 года. По факту гибели возбудили уголовное дело, о чем сообщили в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным ведомства, инцидент произошел 27 декабря 2025 года в акватории Черного моря вблизи Геленджика. Судоводитель не справился с управлением маломерным судном из-за неблагоприятных погодных условий, в результате чего оно опрокинулось. Установлено, что ни судоводитель, ни его 67-летний пассажир не имели спасательных жилетов.

«В результате происшествия судоводитель не пострадал, а пассажир скончался на месте от утопления»,— пояснили в Западном межрегиональном СУ на транспорте.

Мужчина, управлявший судном, подозревается в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации морского и внутреннего водного транспорта, повлекшем по неосторожности смерть человека. Следователи назначили проведение медицинской и судоводительской судебных экспертиз.

В настоящее время сотрудники СК выполняют комплекс действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.

София Моисеенко