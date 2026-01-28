СКР возобновил дело сестер Хачатурян об убийстве отца

Как стало известно «Ъ», Следственный комитет России (СКР) возобновил уголовное дело против сестер Ангелины, Марии и Крестины Хачатурян. Их обвиняли в убийстве своего отца Михаила Хачатуряна в 2018 году. Об этом рассказал «Ъ» адвокат одной из сестер Алексей Паршин.

Дело возобновили, чтобы определить, действовали ли сестры в пределах необходимой обороны или это было именно убийство. Адвокат добавил, что до сих пор ни СКР, ни защита не получили финальное постановление Мосгорсуда по делу Михаила Хачатуряна, осужденного посмертно за сексуальное насилие над дочерями. «После получения постановления мы подадим ходатайство о прекращении дела сестер Хачатурян», — добавил господин Паршин.

Сестры Хачатурян убили своего отца Михаила 27 июля 2018 года. Как установило следствие, они нанесли ему множественные удары ножом и молотком. Следствие изначально оценило их действия как убийство группой лиц по предварительному сговору. При этом дело против младшей сестры выделили в отдельное производство, так как ее признали невменяемой в момент совершения преступления.

Защита обвиняемых настаивала, что сестры оборонялись. Проверка СКР в 2019 году показала, что с 2014 года Михаил Хачатурян жестоко обращался с девушками, бил и принуждал их к совершению действий сексуального характера. В апреле 2025 года Бутырский районный суд Москвы посмертно признал Михаила Хачатуряна виновным в насильственных действиях сексуального характера, распространении порнографии и причинении тяжкого вреда здоровью. Сестры погибшего подали апелляцию и заявляли о его невиновности, однако в ноябре 2025 года Мосгорсуд оставил приговор в силе.

Никита Черненко