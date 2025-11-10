Мосгорсуд оставил без изменений приговор Хачатуряну о насилии над дочерьми
Мосгорсуд отклонил апелляцию защиты Михаила Хачатуряна, который был посмертно признан виновным в сексуальном насилии над дочерьми. Приговор признан законным, передает «РИА Новости» из зала суда.
Михаил Хачатурян
Фото: Михаил Иерусалимский / ok.ru
Защита просила вернуть на пересмотр обвинительный приговор, признать его незаконным, отменить решение и реабилитировать убитого. Формулировку «признать виновным» суд изменил на «признать совершившим преступления». Решение Бутырского районного суда Москвы, вынесенное в апреле, вступило в силу.
«Мы будем обжаловать дальше в кассационном порядке, в Верховном суде»,— сказал агентству представитель семьи Михаила Хачатуряна Георгий Чугуашвили.
Михаил Хачатурян был убит тремя дочерьми в 2018 году. Адвокаты девушек заявляли, что они самооборонялись. Суд согласился с мнением прокурора, который просил признать мужчину виновным в насильственных действиях сексуального характера, распространении порнографии и причинении тяжкого вреда здоровью. Дело было прекращено по причине смерти осужденного.
