Мосгорсуд оставил без изменений приговор Хачатуряну о насилии над дочерьми

Мосгорсуд отклонил апелляцию защиты Михаила Хачатуряна, который был посмертно признан виновным в сексуальном насилии над дочерьми. Приговор признан законным, передает «РИА Новости» из зала суда.

Михаил Хачатурян

Фото: Михаил Иерусалимский / ok.ru Михаил Хачатурян

Фото: Михаил Иерусалимский / ok.ru

Защита просила вернуть на пересмотр обвинительный приговор, признать его незаконным, отменить решение и реабилитировать убитого. Формулировку «признать виновным» суд изменил на «признать совершившим преступления». Решение Бутырского районного суда Москвы, вынесенное в апреле, вступило в силу.

«Мы будем обжаловать дальше в кассационном порядке, в Верховном суде»,— сказал агентству представитель семьи Михаила Хачатуряна Георгий Чугуашвили.

Михаил Хачатурян был убит тремя дочерьми в 2018 году. Адвокаты девушек заявляли, что они самооборонялись. Суд согласился с мнением прокурора, который просил признать мужчину виновным в насильственных действиях сексуального характера, распространении порнографии и причинении тяжкого вреда здоровью. Дело было прекращено по причине смерти осужденного.

