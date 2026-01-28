Таганрогский «Полимерпром» вложит 300 млн рублей в расширение производства

Таганрогская компания «Полимерпром», входящая в группу «Прибой», планирует реализовать инвестиционный проект стоимостью 300 млн руб. Средства направят на модернизацию производства полимеров и создание 75 новых рабочих мест. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Фото: пресс-служба администрации Таганрога

Предприятие планирует возвести дополнительные цеха для запуска выпуска современного вентиляционного и климатического оборудования для морских судов и буровых замков. Кроме того, компания формирует собственную лабораторию для испытаний готовой продукции.

Инвестиционное соглашение «Полимерпром» подписала в рамках Международной промышленной выставки «Иннопром» в 2025 году. Проект направлен на импортозамещение и расширение ассортимента производимой продукции, отмечается в сообщении администрации.

Константин Соловьев