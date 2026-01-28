Росавиация: в аэропорту Геленджика сняли ограничения на прием и выпуск самолетов

В воздушной гавани Геленджика отменили временные ограничения на осуществление полетов. Об этом заявили в Росавиации.

Ограничения на прием и выпуск судов в аэропорту Геленджика были введены в 09:40 28 января. В это же время приостановили свою работу аэропорты Сочи и Краснодара.

В данный момент все аэропорты работают в штатном режиме. Ограничения были связаны с обеспечением безопасности полетов.

София Моисеенко