Росавиация: в аэропорту Геленджика сняли ограничения на прием и выпуск самолетов
В воздушной гавани Геленджика отменили временные ограничения на осуществление полетов. Об этом заявили в Росавиации.
Фото: Матвей Колесников, Коммерсантъ
Ограничения на прием и выпуск судов в аэропорту Геленджика были введены в 09:40 28 января. В это же время приостановили свою работу аэропорты Сочи и Краснодара.
В данный момент все аэропорты работают в штатном режиме. Ограничения были связаны с обеспечением безопасности полетов.