Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Росавиация: в аэропорту Геленджика сняли ограничения на прием и выпуск самолетов

В воздушной гавани Геленджика отменили временные ограничения на осуществление полетов. Об этом заявили в Росавиации.

Фото: Матвей Колесников, Коммерсантъ

Фото: Матвей Колесников, Коммерсантъ

Ограничения на прием и выпуск судов в аэропорту Геленджика были введены в 09:40 28 января. В это же время приостановили свою работу аэропорты Сочи и Краснодара.

В данный момент все аэропорты работают в штатном режиме. Ограничения были связаны с обеспечением безопасности полетов.

София Моисеенко

Новости компаний Все