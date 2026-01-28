Продажи одежды бренда Henderson в 2025 году выросли на 8%

Магазины мужской одежды Henderson в 2025 году продали совокупно 6,7 млн изделий, сообщили «Ъ» в компании. Это на 8,5% больше год к году.

Посещаемость офлайн-магазинов и сайта выросла на 6% год к году, а LFL-выручка салонов – на 3,2%, до 14,3 млрд руб. Общая площадь магазинов к концу года составила 68,7 тыс. кв. м, что на 20,4% больше, чем годом ранее.

Выручка ООО «Тами и ко» — операционной компании сети магазинов одежды Henderson — по итогам 2025 года увеличилась на 14,6%, до 23,9 млрд руб.

Henderson управляет 170 магазинами в России и Армении. Акции компании торгуются на Мосбирже. Утром 28 января стоимость одной бумаги составляет 511 руб., прибавляя по 0,1% к вчерашнему закрытию. Это единственная публичная компания на российском рынке одежного ритейла.

В 2025 году из-за перехода населения к сберегательной модели и охлаждения спроса посещаемость торговых центров снизилась, и это отразилось в том числе на магазинах одежды, которые по итогам первых восьми месяцев года потеряли 5% трафика. Такая ситуация уже привела к оптимизации или полному закрытию нескольких известных одежных брендов, например, Incity, Deseo, Just Clothes, Yollo и других.

Виктория Колганова