Выручка Henderson в 2025 году выросла почти на 15% год к году

Выручка ООО «Тами и ко» — операционной компании сети магазинов одежды Henderson – по итогам 2025 года составила 23,9 млрд руб. Это на 14,6% больше год к году. Предварительными результатами с «Ъ» поделились в компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Доля онлайн-продаж в общей выручке за 12 месяцев 2025 года составила 23,4%. Год к году показатель вырос на 29,3%, до 5,6 млрд руб.

Как отметили в Henderson, в декабре рост выручки значительно замедлился по сравнению с остальными месяцами – показатель увеличился на 2,6% год к году и составил 2,9 млрд руб. В компании это связывают с теплой и бесснежной погодой, которая была большую часть декабря и отложила пик спроса на зимнюю одежду.

Продажи у ритейлеров в части регионов могут снизиться и по итогам января – на этот раз из-за снега. Как писал «Ъ», снегопады привели к снижению посещаемости торгцентров Москвы на второй неделе января на 6% год к году.

Виктория Колганова