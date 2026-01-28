Дворец экс-начальника ставропольского ГИБДД выставили на торги

Судебные приставы выставили на торги в ГИС Торги трехэтажный дом с участком бывшего начальника УГИБДД по Ставропольскому краю Алексея Сафонова — особняк в станице Новомарьевской, прославившийся в СМИ золотым унитазом.

Фото: УГИБДД Ставропольского края

Лот №3085200 разместили 15 января 2026 года на официальной площадке torgi.gov.ru: индивидуальный жилой дом площадью 232 кв. м (кадастровый номер 26:11:030402:2711) и земельный участок 1500±27,11 кв. м (26:11:030402:715) по адресу Шпаковский район, ст-ца Новомарьевская, ул. Южная, 27В. Начальная цена составила 9 016 500 руб. без НДС, шаг аукциона — 90 165 руб., задаток для участия — 1 355 000 руб., заявки принимают до 11 февраля, торги пройдут 16 февраля с 10:00 до 11:00.

Покупатель получит имущество с обременениями: арестами, запретами на регистрационные действия и ограничениями прав на землю по ст. 56 Земельного кодекса РФ. После полной оплаты и предоставления документов приставам арест снимут за несколько рабочих дней, как указано в правилах торгов. Участок относится к землям населенных пунктов, подходит для личного подсобного хозяйства. Фотографии лота показывают внешний вид дома за кованым забором, интерьер и двор не демонстрируют, но роскошь внутри — золотая сантехника, лепнина, мраморная лестница — ранее попала в СМИ после обысков в 2021 году.

Алексея Сафонова задержали 15 июля 2021 года по подозрению в создании ОПС для взимания поборов с водителей за беспрепятственный проезд — схема работала годами в ГИБДД края. Генпрокуратура в декабре 2021 года подала иск о конфискации имущества на 150 млн руб., включая дома Сафонова и его сожительницы Елены Псел, ее отца и родственников; Промышленный райсуд Ставрополя в 2022 году взыскал 40,1 млн руб., позже сумма выросла до 180 млн руб. за 21 объект недвижимости и шесть премиум-авто. Черкесский горсуд 12 мая 2025 года приговорил полковника к 20 годам колонии строгого режима, штрафу 100 млн руб., лишению звания и запрета на 12 лет занимать посты в госструктурах. Алексей Сафонов вины не признал и обжалует приговор.

Станислав Маслаков