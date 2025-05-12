Ставропольского гаишника с золотым унитазом дома осудили на 20 лет

Черкесский горсуд вынес приговор бывшему начальнику УГИБДД по Ставропольскому краю Алексею Сафонову, прославившемуся на всю страну благодаря установленным у него дома золотым унитазам. Экс-гаишник, как сообщили в Генпрокуратуре РФ, обвинялся по ч. 3 ст. 210 УК РФ (создание преступного сообщества с использованием своего служебного положения), ч. 1 ст. 285 УК РФ (использование должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы, если это деяние совершено из корыстной заинтересованности), п. «а», «в» ч. 5, 6 ст. 290 УК РФ (получение взяток в виде денег организованной группой в крупном и особо крупном размерах).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алексей Сафонов

Фото: stavregion.ru Алексей Сафонов

Фото: stavregion.ru

В суде установлено, что в 2012 году Алексей Сафонов, занимая указанную должность, создал преступное сообщество из подчиненных ему сотрудников ГИБДД и местных жителей с целью систематического получения взяток от водителей грузовых автомобилей. Последние приобретали у участников преступного сообщества своего рода «пропуска», которые укрепляли на лобовых стеклах своих машин, и их инспекторы ГИБДД не останавливали. Таким образом перевозились грузы сверх разрешенных норм.

С 2012 по 2021 год Сафонов и его сообщники, по данным гособвинения, которое в суде поддерживал представитель Генпрокуратуры, получили более 21 млн руб.

Суд приговорил Алексея Сафонова к 20 годам колонии, штрафу в размере 100 млн руб. и лишил права занимать должности в правоохранительных органах на 12 лет. Осужденный также лишен специального звания полковника полиции.

Подробнее о деле Алексея Сафонова — в материале «Ъ» «Золотые унитазы потянули на 24 года».

Александр Александров