В Сочи осудили участницу схемы вывода похищенных средств

Центральный районный суд Сочи огласил приговор в отношении местной жительницы, признанной виновной в совершении мошенничества в крупном и особо крупном размерах. Ее действия квалифицированы по ч. 2, 3 и 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края в своем Telegram-канале.

Как следует из материалов дела, в мае 2024 года подсудимая согласилась оформить на свое имя банковскую карту и передать ее реквизиты третьим лицам. В дальнейшем она использовала счет для перевода денежных средств, поступавших от граждан, введенных в заблуждение мошенниками, на счета неустановленных лиц, уголовное преследование в отношении которых выделено в отдельное производство.

В частности, 23 мая 2024 года на карту Маргиевой поступили 100 тыс. руб., которые были переведены на указанные ею банковские счета. Аналогичным образом 27 мая она перечислила еще два перевода на суммы 95 тыс. и 85 тыс. руб. В сентябре подсудимая приняла участие в схеме уже в роли курьера. Фигурантка дела получила от потерпевшей, действовавшей под воздействием мошенников, 2,6 млн руб., после чего также перевела эти средства третьим лицам.

В судебном заседании фигурантка дела полностью признала вину, пояснив, что была убеждена в том, что взаимодействует с представителями правоохранительных органов. Суд учел признание вины, явку с повинной, содействие следствию и возмещение ущерба потерпевшим. В результате подсудимой назначено наказание в виде четырех лет лишения свободы условно. Приговор в законную силу не вступил.

Мария Удовик