У жителя Новороссийска конфисковали скутер в доход государства

Житель Новороссийска лишился скутера из-за нетрезвой езды. Средство передвижения конфисковали в доход государства по решению суда, о чем сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Согласно данным суда, в июле 2025 года 43-летний мужчина, находясь в состоянии опьянения, ездил на скутере «Ямаха» по улицам Новороссийска. Факт нетрезвого вождения установили сотрудники полиции при проверке документов, в результате горожанина отстранили от управления транспортным средством. Впоследствии правоохранители выяснили, что гражданин привлекался к административной ответственности за аналогичные преступления и ранее.

Жителя Новороссийска приговорили к исполнению обязательных работ на срок 300 часов с лишением права управления транспортными средствами на 2 года и 6 месяцев. Октябрьский районный суд также согласился с позицией гособвинителя и конфисковал в счет государства транспортное средство, на котором передвигался новороссиец.

София Моисеенко