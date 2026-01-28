Между Ростовом и Ялтой запущен новый автобусный маршрут

С 28 января 2026 года запущен новый автобусный маршрут между Ростовом-на-Дону и Ялтой, проходящий через Таганрог. Рейсы будут выполняться через день. Об этом сообщает портал «Автовокзалы Ростовской области».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: bus2.ru Фото: bus2.ru

Из Ростова автобусы будут отправляться в 23:00. В Таганроге они сделают остановку в 00:30, Мариуполе — в 02:30, Мелитополе — в 06:30, Джанкое — в 08:30, Симферополе — в 09:45, Алуште — в 10:30, а в Ялту прибудут в 11:00.

На обратном пути автобус из Ялты отправится в 20:50. В Симферополе он будет в 23:10, Мариуполе — в 06:00, Таганроге — в 07:30. В Ростов автобус прибудет в 08:50.

Отмечается, что багаж оплачивается отдельно. Для его оформления пассажирам следует прибывать на вокзал за 40-60 минут до отправления.

Наталья Белоштейн