На пять часов задерживаются следующие через Ростовскую область восемь поездов

Из-за остановки движения на Крымском мосту до пяти с половиной часов задерживаются следующие через Ростовскую область восемь поездов. Об этом сообщает пресс-служба СКЖД.

В пути задерживаются №92 Москва — Севастополь, №196 Москва — Симферополь, №186 Тюмень — Симферополь, №28 Москва — Симферополь, №67 Симферополь — Москва, №77 Симферополь — Санкт-Петербург, №195 Симферополь — Москва, №91 Севастополь — Москва.

«Пассажиры поездов, задерживающихся на время более четырех часов, будут обеспечены бутилированной водой и питанием»,— отметили представители СКЖД.

Для автомобильного движения мост был закрыт с полуночи до 07:30. Сейчас трафик движения восстановлен.

Наталья Белоштейн