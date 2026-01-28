X5 увеличил выручку на 19% в 2025 году

Выручка российской продовольственной розничной компании X5 Retail Group (управляет сетями магазинов «Пятерочка», «Перекресток», «Чижик») по МСФО в 2025 году увеличилась на 18,8% относительно 2024 года и достигла 4,6 трлн руб. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Чистая розничная выручка компании (без учета НДС) за прошлый год выросла на 18,4% год к году, до 4,5 трлн руб. Так, чистая розничная выручка у торговой сети «Пятерочка» увеличилась до 3,6 трлн руб. (+16%), у «Перекрестка» — до 531,1 млн руб. (+8,2%). «Чижик» увеличил показатель на 67,3% год к году, до 417,5 млн руб.

Средний чек покупателя в «Пятерочке» в 2025 году составил 555,3 руб. (+8,8% г/г), в «Перекрестке» — 873 руб. (+10%), а в «Чижике» — 702,8 руб. (+11,2%). Количество покупателей X5 Group увеличилось до 8,8 млн человек, что на 8,3% больше, чем за 2024 год.

Из отчета компании следует, что за год торговые площади магазинов X5 увеличились на 8,7% относительно аналогичного периода 2024 года, до 11,9 трлн кв. м. По данным отчета, к концу прошлого года количество магазинов выросло на 10%, до 29 790.

В декабре 2025 года компания анонсировала открытие около 6–7 тыс. магазинов «Пятерочка» и «Перекресток» к 2028 году. К этому же времени X5 планирует открыть порядка 5 тыс. «Чижиков». Также, как стало известно «Ъ», X5 договаривается с «Ромекс Group» о строительстве логопарка площадью 85 тыс. кв. м на юго-востоке Подмосковья. Логопарк может стать одним из крупнейших объектов в портфеле ритейлера.

