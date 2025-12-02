X5 анонсировала открытие 7 тыс. «Пятерочек» и «Перекрестков» к 2028 году

Х5 рассчитывает в ближайшие три года открыть 6–7 тыс. магазинов «Пятерочка» и «Перекресток». Об этом сообщила начальник управления по связям с инвесторами Х5 Мария Язева на онлайн-встрече с менеджментом.

X5 также планирует вывести сеть дискаунтеров «Чижик» и онлайн бизнес на положительный уровень рентабельности по EBITDA. По словам госпожи Язевой, в четвертом квартале 2025 года «Чижик» уже продемонстрировал положительные показатели.

«И к 2028 году у нас план открыть в общей сложности 5 тыс. "Чижиков" и довести долю онлайна до 10%. Сейчас это порядка 5–6%»,— уточнила она (цитата по ТАСС).

Как выяснил «Ъ», X5 Group договаривается с «Ромекс Group» о строительстве логопарка площадью 85 тыс. кв. м на юго-востоке Подмосковья. Он может стать одним из крупнейших объектов в портфеле ритейлера. Эксперты считают, что в проект складов придется вложить 7–10,5 млрд руб.

Подробности — в материале «Ъ» «Ритейлер температурит».