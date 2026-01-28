Суд утвердил взыскание порта Петропавловск-Камчатского в пользу государства
Приморский краевой суд признал законным решение Ленинского районного суда Владивостока об изъятии имущества чиновников и бизнесменов Камчатского края, сообщили «Ъ» в Генпрокуратуре РФ. В доход государства обращены активы стоимостью более 31,4 млрд. руб., среди них — порт Петропавловск-Камчатского.
Ленинский районный суд удовлетворил иск Генпрокуратуры в мае 2025 года. Решение суда вступило в силу, и в казну государства изъяты:
- 21 компания, оказывающая транспортные услуги в Петропавловск-Камчатском порту;
- восемь компаний, объединяющих портопункты удаленных поселений Камчатского края;
- две краевые ресурсоснабжающие организации на Камчатке;
- 10 обществ, образующих туристические кластеры в Краснодарском и Камчатском краях;
- три компании, осуществляющие добычу и розлив природных минеральных вод.
Помимо этого в пользу государства взыскано 30 земельных участков (площадью 16,5 га), 21 коттедж (5 тыс. кв. м), 89 строений (78 тыс. кв. м) в Краснодарском и Камчатском регионах, а также 17 морских судов.
В деле было 65 ответчиков, из которых 46 — физические лица. В их числе названы бывший зампред правительства Камчатского края Юрий Зубарь (в свое время дослужился до полковника ФСБ), замминистра имущественных и земельных отношений края Владимир Балакаев и депутат заксобрания Александр Иванчей.
Подробности — в материале «Ъ» «Акционеров порта отчалили в суде».