Ростовская область стала лидером ЮФО по числу страхования бизнеса от атак БПЛА

В Южном федеральном округе Ростовская область лидирует по популярности страхования бизнеса от атак беспилотников. За год количество корпоративных тендеров на страховые полисы в регионе увеличилось на 41%. Основными заказчиками таких услуг являются предприятия нефтегазовой отрасли и промышленности. Об этом сообщает «Эксперт. Юг» со ссылкой на данные пресс-службы электронной торговой площадки «ТендерПро».

Наибольшее количество тендеров — 46%, пришлось на период с октября по декабрь 2025 года. Аналитики отмечают, что 58% всех торгов по страхованию от атак БПЛА организовали предприятия ЮФО.

Из всех тендеров на страхование от БПЛА в ЮФО на долю компаний из Ростовской области пришлось 42%. Второе место по количеству выигранных торгов занял Краснодарский край (20,5%), а третье — Волгоградская область (5,4%).

Наталья Белоштейн