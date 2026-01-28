Ростовская область стала лидером ЮФО по числу страхования бизнеса от атак БПЛА
В Южном федеральном округе Ростовская область лидирует по популярности страхования бизнеса от атак беспилотников. За год количество корпоративных тендеров на страховые полисы в регионе увеличилось на 41%. Основными заказчиками таких услуг являются предприятия нефтегазовой отрасли и промышленности. Об этом сообщает «Эксперт. Юг» со ссылкой на данные пресс-службы электронной торговой площадки «ТендерПро».
Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ
Наибольшее количество тендеров — 46%, пришлось на период с октября по декабрь 2025 года. Аналитики отмечают, что 58% всех торгов по страхованию от атак БПЛА организовали предприятия ЮФО.
Из всех тендеров на страхование от БПЛА в ЮФО на долю компаний из Ростовской области пришлось 42%. Второе место по количеству выигранных торгов занял Краснодарский край (20,5%), а третье — Волгоградская область (5,4%).