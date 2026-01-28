Reuters: США не требовали от Украины отдать Донбасс в обмен на гарантии безопасности

США предоставят Украине гарантии безопасности, если та подпишет мирное соглашение с Россией. При этом американская сторона не уточняет, какие именно пункты должны быть в договоре. Об этом сообщил Reuters со ссылкой на знакомый с обсуждениями источник.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Накануне газета Financial Times сообщила, что администрация президента США Дональда Трампа предоставит Киеву гарантии безопасности, если тот согласится на урегулирование конфликта в предложенном варианте. Предположительно, он включает передачу Донбасса России. Об этом газете заявили восемь источников, знакомых с переговорами. Собеседник Reuters отрицает, что условием для предоставления гарантий безопасности от США были территориальные уступки.

23 и 24 января в Абу-Даби состоялись трехсторонние переговоры России, Украины и США по параметрам будущего мирного соглашения. Прогресса по территориальному вопросу участники не зафиксировали, однако сочли встречу полезной и договорились продолжить контакты в ближайшее время. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил, что переговоры пройдут на следующей неделе, но точную дату не назвал. Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что делегации снова встретятся 1 февраля.