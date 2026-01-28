В порту Новороссийска не пропустили 9 тонн египетской клубники

Россельхознадзор не допустил ввоз клубники из Египта в порт Новороссийска из-за обнаружения карантинного вредителя. Об этом сообщили в пресс-службе Южного межрегионального управления Россельхознадзора.

В партии клубники весом 9 т, которая прибыла в морской пункт пропуска «Новороссийск», обнаружили живое имаго карантинного вредителя — многоядной мухи-горбатки. Взрослое насекомое не является опасным, но личинки мухи могут вызывать миазы у домашних животных и человека, согласно сведениям Россельхознадзора.

Наличие и жизнеспособность карантинного вредителя в грузе клубники, ввезенной из Египта, подтверждено соответствующим заключением.

Партию зараженной клубники уничтожили в целях недопущения проникновения и распространения многоядной мухи-горбатки на территорию России.

София Моисеенко