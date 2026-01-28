В аэропорту Сочи ввели ограничения на полеты

В аэропорту Сочи ввели временные ограничения на обслуживание гражданских воздушных судов. Меры приняли в целях обеспечения безопасности полетов и носят временный характер. Об этом сообщили в администрации воздушной гавани, подчеркнув, что все профильные службы находятся в готовности оперативно возобновить работу после снятия ограничений.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

В аэропорту уточнили, что авиакомпании самостоятельно информируют пассажиров обо всех изменениях в расписании, включая возможные задержки, переносы или отмены рейсов. Пассажирам рекомендуют внимательно следить за актуальной информацией и учитывать возможные корректировки при планировании поездок.

Для комфорта ожидающих в терминале продолжает работать бесплатная комната матери и ребенка. Вблизи санитарных зон размещены фонтанчики с бесплатной питьевой водой. Администрация аэропорта также призвала пассажиров с уважением относиться друг к другу, не занимать посадочные места багажом и личными вещами, а при необходимости уступать места пожилым людям, женщинам и детям.

Получить актуальные сведения о статусе рейсов можно на онлайн-табло в терминале, на официальных сайтах аэропорта и авиаперевозчиков, а также с помощью подписки на персональные уведомления в телеграм-боте @AerodinamikaBot. Пассажирам также рекомендуется следить за аудиообъявлениями.

UPD: В 10:31 мск в аэропорту Сочи сняли ограничения.

Ранее сообщалось, что в период с 7:00 до 9:00 мск дежурными средствами противовоздушной обороны были уничтожены три беспилотных летательных аппарата самолетного типа: два — над территорией Астраханской области и один — над территорией Краснодарского края.

Мария Удовик