Казахстан потерял почти 3,8 млн тонн нефти из-за атак на КТК

Из-за атак на Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) Казахстан потерял в экспорте около 3,8 млн т нефти, заявил министр энергетики республики Ерлан Аккенженов. По его словам, атаки привели к подорожанию страховки.

«Это (атаки судов.—"Ъ") не повлияло на отгрузку. Естественно, это повлияло, конечно, на вопросы увеличения стоимости страховки»,— рассказал министр на брифинге (цитата по «Интерфаксу»).

КТК соединяет крупнейшие месторождения Казахстана с побережьем Черного моря около Новороссийска. Через КТК проходит 80% экспорта нефти из Казахстана. В числе акционеров компании — Россия, Казахстан, а также американские Chevron, Mobil Caspian Pipeline Company и Rosneft-Shell Caspian Ventures Limited.

25 ноября 2025 года беспилотники ударили по терминалу КТК в Новороссийске. Была повреждена инфраструктура и административный корпус морского терминала. Отгрузку нефти возобновили 26 ноября, разрушенный причал решено демонтировать. 13 января 2026-го БПЛА ударили по танкерам вблизи терминала КТК — Delta Harmony и Matilda. В результате атаки на Delta Harmony начался пожар. На Matilda произошел взрыв, но без последующего горения.

