КТК демонтирует разрушенный дроном причал на терминале в Новороссийске

Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) сообщил о подготовке к демонтажу выносного причального устройства, которое было повреждено при атаке морского беспилотника в конце прошлого года. ВПУ-2 не подлежит дальнейшей эксплуатации, пояснили в КТК.

Также в компании сообщили о скором завершении ремонта ВПУ-3, который длился с середины ноября. «В сложных метеорологических условиях ... выполняется частичная замена подводных шлангов и подводных рукавов грузовой системы», — сообщили в пресс-службе компании.

Сейчас консорциум ведет отгрузку нефти только с ВПУ-1.

Атака беспилотников на терминал КТК произошла ночью 25 ноября 2025 года. Помимо инфраструктуры повреждения получил административный корпус морского терминала. Грузовые операции у выносных причальных устройств приостанавливались. Отгрузку нефти возобновили 26 ноября.

13 января вблизи терминала КТК беспилотники ударили по танкерам Delta Harmony и Matilda. На Delta Harmony начался пожар, сообщало Минэнерго Казахстана. На Matilda также произошел взрыв, но без последующего горения, утверждала пресс-служба «КазМунайГаза». В Минобороны РФ подтвердили атаку на танкер Matilda.

