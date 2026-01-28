Двум ветеранам ВОВ из Армении присвоили звание почетных граждан Новороссийска

Двое ветеранов Великой Отечественной войны получили звание «Почетный гражданин города-героя Новороссийска» в год единства народов. Об этом сообщил мэр города Андрей Кравченко в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Зайцев, Коммерсантъ Фото: Евгений Зайцев, Коммерсантъ

Почетные звания присвоили ветеранам Нерсесу Симоняну и Розалии Абгарян. Они защищали Новороссийск в годы войны и участвовали в операции по его освобождению. В настоящее время Розалия Сергеевна и Нерсес Оганесович проживают в Армении, но их имена, как отметил Андрей Кравченко, являются неотъемлемой частью истории подвигов.

Розалия Абгарян была связистом-радистом 88-го полка связи, Нерсес Симонян — краснофлотец, который принимал участие в освобождении Новороссийска, Севастополя и Керчи.

«Присвоение почетного звания ветеранам Великой Отечественной войны — признание их подвига и вклада в героическую историю Новороссийска»,— подчеркнул глава города Андрей Кравченко.

София Моисеенко