На Дону двух предпринимателей оштрафовали за незаконную торговлю ветпрепаратами

Суд оштрафовал двух предпринимателей из Ростовской области, нарушивших лицензионные требования при торговле ветеринарными препаратами. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Россельхознадзора.

Нарушения выявили в июле и октябре 2025 года. По данным инспекции, один из бизнесменов продавал лекарства для животных по адресу, который не был указан в лицензии, и хранил их неправильно. Второй предприниматель торговал ветпрепаратами через интернет без рецептов и также допускал нарушения при хранении медикаментов.

Россельхознадзор выдал нарушителям предписания об устранении нарушений и составил протоколы об административных правонарушениях. Материалы дел направили в суд. Инстанция удовлетворила требования ведомства и признала индивидуальных предпринимателей виновными по ч. 3 ст. 14.1 КоАП РФ (осуществление предпринимательской деятельности с нарушением требований и условий, предусмотренных специальным разрешением). Как сообщили «Ъ-Ростов» в пресс-службе Россельхознадзора, сумма штрафа для каждого предпринимателя составила 3 тыс. руб.

Константин Соловьев