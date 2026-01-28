В Ростове в 2026 году завершат многолетний ремонт улицы Лесной

В 2026 году в Ростове-на-Дону планируют отремонтировать последний участок ул. Лесной в Советском районе, протяженностью почти 1,5 км. Об этом в своем Telegram-канале сообщает глава города Александр Скрябин.

Ремонт ул. Лесной начался в 2022 году. За это время рабочие восстановили покрытие на участках от ул. Литовской до Алейникова (317 м), от Литовской до Нарвской (332 м) и от Нарвской до Прудовой (272 м).

Последний этап ремонта затронет отрезок от ул. Прудовой до Маршальской. На данный момент администрация готовит конкурсную документацию для определения подрядчика. Завершить ремонт он должен до 1 сентября 2026 года.

Вместе с этим, в Советском районе в 2026 году планируют обустроить еще одну грунтовую дорогу длиною 640 м по ул. Целинной.

Наталья Белоштейн