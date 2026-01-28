Стоимость золота впервые превысила $5250 за унцию

Стоимость фьючерса на золото с поставкой в феврале на бирже Comex впервые в истории превысила отметку в $5250 за тройскую унцию. По данным на 8:40 мск, драгметалл растет в цене на 3,25%, до $5247,6. Мартовский фьючерс серебра дорожает на 9,32%, до $115,8 за тройскую унцию.

Предыдущие максимумы золото и серебро обновили два дня назад. Биржевая стоимость драгоценных металлов продолжает расти с декабря 2025 года. Их подорожанию способствует обострение геополитической напряженности, в том числе из-за политики президента США Дональда Трампа.

