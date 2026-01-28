В Ростовской области бесплатной юрпомощью воспользовались 11 тысяч человек
Сотрудники ГКУ РО «Государственное юридическое бюро Ростовской области» в 2025 году оказали бесплатную юрпомощь 11 тыс. жителям региона. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Еще по три тысячи случаев разобрали адвокаты и исполнительные органы региона, что на 4,3% больше год к году.
Чаще всего за бесплатной юридической помощью обращались инвалиды I и II групп (4,9 тыс. обращений), малоимущие (почти 1,8 тыс. обращений), дети-инвалиды, дети-сироты и их законные представители (982 обращения), участники СВО и члены их семей (6 тыс. обращений).