В Морском порту Сочи 28 января пройдут плановые учебные стрельбы

В Морском порту Сочи 28 января запланировано проведение учебных стрельб. Власти курорта обращают внимание жителей и гостей города на необходимость учитывать данную информацию при нахождении в припортовой зоне. Учебные мероприятия будут проходить в течение дня — с 08:00 до 22:30, сообщает пресс-служба администрации курорта в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Перед началом стрельб предусмотрено речевое оповещение населения. Информирование будет осуществляться в установленном порядке для своевременного доведения информации до граждан и организаций, находящихся вблизи порта. Мероприятия носят плановый характер и направлены на отработку взаимодействия и практических действий профильных подразделений.

В администрации подчеркнули, что поводов для беспокойства нет, все мероприятия проводятся в контролируемом режиме и в строго обозначенных временных рамках. Жителей и туристов просят сохранять спокойствие и следовать рекомендациям официальных служб.

Также сообщается, что в течение прошедшей ночи дежурными средствами противовоздушной обороны были перехвачены и уничтожены 75 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Из них 24 БПЛА сбиты над территорией Краснодарского края, 23 — над Республикой Крым, шесть — над акваторией Черного моря, пять — над Белгородской областью, четыре — над Астраханской областью, три — над Курской областью, три — над акваторией Азовского моря, два — над Воронежской областью, два — над Брянской областью, по одному — над территориями Ростовской, Тамбовской и Волгоградской областей.

Мария Удовик