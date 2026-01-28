Фицо ожидает окончания СВО до ноября 2027 года
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо считает, что военный конфликт на Украине завершится до 1 ноября 2027 года. В том же году должно вступить в силу эмбарго Евросоюза (ЕС) на российский газ.
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо
Фото: Radovan Stoklasa / Reuters
По мнению господина Фицо, по окончании боевых действий «все придут в себя». «Потому что такой разрыв с российской энергетикой — это самоубийство. И это говорю не только я, но и немецкие экономисты, немецкие политики, а теперь и другие политики из ЕС»,— утверждает он (цитата по Hlavne Spravy).
26 января Совет ЕС согласовал полный запрет на импорт российского сжиженного природного газа (СПГ) с 2027 года и ввел миллионные штрафы за его нарушение. Кремль счел это крайне неразумным шагом. Словакия и Венгрия намерены подать в суд ЕС два иска, оспаривая запрет на импорт российского газа.