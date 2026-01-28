«Растут предпосылки для использования сервисов банковского и бухгалтерского дела»

С 1 января 2026 года налоговая инспекция получила право проводить анализ (оценку) сведений о финансово-хозяйственной деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей и предоставлять результаты такой оценки в виде выписки как самому оцениваемому лицу, так и иным лицам, но только в случаях, предусмотренных федеральными законами. Юрист по налогам Ирина Трофимова рассказала «Ъ-Кубань» об основных изменениях, которые могут повлиять на работу бизнеса.

Фото: предоставлено автором Ирина Трофимова

«Все, что воплощает законодатель в данном случае — это результат правоприменительной практики. Еще с 15 марта 2023 года в рамках проведения эксперимента начал функционировать "Сервис оценки юридических лиц". Стабильная работа сервиса, заинтересованность хозяйствующих субъектов в его реализации были подтверждены в ходе апробации.

По факту мы видим, что закон «О налоговых органах Российской Федерации» дополнен статьей 6, которая конкретизировала полномочия налогового органа по определению методики проведения анализа (оценки) сведений о финансово-хозяйственной деятельности, порядка направления запроса о проведении указанного анализа и предоставления его результатов. А также — формы запроса и выписки с результатами проведенного анализа (оценки).

Основные изменения включают расширение системы показателей анализа и разработку дополнительных шаблонов выписки с учетом отраслевой специфики. Закреплено право иных лиц запрашивать выписку с анализом сведений о юрлице или ИП.

Поверка надежности контрагентов проводится быстро, бесплатно и онлайн. Процедура оценки полностью автоматизирована и включает два этапа: проверка соответствия базовым критериям самостоятельности, действительности и отсутствия предпосылок к банкротству или ликвидации; оценка финансовой устойчивости, ресурсообеспеченности и положительного опыта деятельности. Также можно обмениваться выписками с контрагентами для уверенности в достоверности заявленных характеристик. Также, удобно и просто использовать через личные кабинеты налогоплательщиков.

ФНС планирует публиковать данные оценки, что позволит бизнесу проверять партнеров по официальным критериям налоговой. Выбор объектов для проверок — это организации с низкими баллами (высокими рисками), и они первыми попадают под предпроверочный анализ и выездные проверки. Однако предусмотрено стимулирование самоисправления, так как методика, повторюсь, предполагает двухэтапный процесс.

Как мы видим, растут предпосылки для использования различных сервисов банковского и бухгалтерского дела, которые сейчас предоставляют крупные финансовые учреждения.

Для индивидуальных предпринимателей в 2026 году усилился риск доначисления налогов из-за отсутствия четкого разделения финансов, что может повлечь, например, отказ в признании расходов. Если ИП на упрощенной системе налогообложения «Доходы минус расходы» оплачивает личные покупки с бизнес-счета, налоговая исключает их из базы, что ведет к доначислению налога, пеням и штрафам. Также возможна потеря права на спецрежимы: нецелевые траты могут быть расценены как попытка искусственного снижения прибыли, что критично при сокращении лимитов доходов для патентной системе налогообложения (до 10 млн руб.) и других режимов. В деятельности необходимо строго сопоставлять свои показатели с отраслевыми значениями, так как теперь это автоматизированный критерий контроля».