Ограничения на полеты введены в аэропорту Краснодара

В аэропорту Краснодара введены временные ограничения на полеты. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации.

Ограничения на прием и выпуск воздушных судов были введены около 01:52 мск. Это необходимо для обеспечения безопасности полетов.

«Согласно действующему NOTAM, аэропорт Краснодар принимает регулярные рейсы с 09:00 до 19:00 МСК», — говорится в сообщении.

«Ъ-Кубань» писал, что в Северском районе в результате атаки беспилотных летательных аппаратов повреждены четыре частных дома. Пострадавших и погибших нет.

Алина Зорина