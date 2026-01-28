Капитана захваченного танкера Marinera и его помощника вывезли из Шотландии в США

Капитан и первый помощник капитана нефтяного танкера Marinera, который был перехвачен американскими военными по подозрению в транспортировке нефти из Венесуэлы, вывезены из Шотландии береговой охраной США. Об этом сообщает Sky News.

Капитан Автандил Каландадзе пытался добиться того, чтобы остаться в Шотландии. Он подал в Эдинбургский суд ходатайство о вынесении экстренного постановления, предотвращающего вывоз судна и находящихся на его борту лиц за пределы страны. Суд первоначально удовлетворил ходатайство, но затем отозвал свое постановление. После этого, по словам адвоката, представляющего интересы господина Каландадзе, моряков «схватили и увезли под покровом темноты».

Капитан и его помощник сейчас находятся на борту судна береговой охраны США «Манро» за пределами территориальных вод Великобритании. Остальные 26 членов экипажа находятся в Шотландии. По заявлению британских властей, пятеро из них вскоре вылетят в США, а остальные — в свои родные страны, передает «Русская служба BBC».

Танкер Marinera (прежде — Bella 1), в состав экипажа которого входят несколько россиян, был захвачен 7 января в северной части Атлантики. Судно изначально шло под панамским флагом, в конце декабря 2025 года сменило его на российский флаг, как и название. После перехвата под конвоем корабля Береговой охраны США танкер прибыл в Шотландию.

Представители российского правительства обращались к американским властям, требуя освободить граждан России из состава экипажа. Президент США Дональд Трамп пообещал освободить россиян, но позже в МИД РФ заявляли, что этого так и не было сделано.

Влад Никифоров