МИД РФ напомнил США об обещании освободить российских моряков танкера «Маринера»

В Москве разочарованы из-за задержки освобождения двух российских членов экипажа танкера «Маринера», задержанного США. Об этом заявили в МИД РФ. В ведомстве отметили, что ситуация вызывает недоумение.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мария Захарова

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Мария Захарова

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

«Рассчитываем на то, что ... наши граждане смогут вскоре вернуться на Родину», — сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова (цитата по «Интерфаксу»).

Она напомнила, что Вашингтон еще в начале января объявил о решении президента Дональда Трампа освободить россиян. По мнению госпожи Захаровой, «невозможно даже себе представить, что есть какой-то орган власти ... который не исполняет то, что он решил».

Танкер Marinera (прежде — Bella 1) был захвачен 7 января в северной части Атлантики. Судно изначально шло под панамским флагом, в конце декабря 2025 года сменило его, как и название. На прошлой неделе танкер под конвоем корабля Береговой охраны США прибыл в Шотландию. Власти США не сообщали о своих дальнейших планах касательно танкера.