Семья Шатунова оценила ущерб по делу продюсера Разина в 1 млрд рублей

Семья Юрия Шатунова, солиста группы «Ласковый май», считает, что совокупный ущерб по уголовному делу в отношении продюсера Андрея Разина может вырасти до 1 млрд руб. Об этом ТАСС сообщили в окружении семьи артиста.

Сейчас следствие оценивает ущерб по уголовному делу продюсера «Ласкового мая» в 500 млн руб. Эта сумма связана с возможным эпизодом мошенничества в отношении поэта Сергея Кузнецова. Андрей Разин, по версии обвинения, заключил с ним поддельный договор и с помощью документа забирал его деньги себе.

Собеседник агентства предположил, что общий размер ущерба по делу может удвоиться с учетом появления второго эпизода, в котором фигурирует возможная фальсификация договора с солистом «Ласкового мая».

Господина Разина обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. В декабре Таганский районный суд Москвы заочно арестовал продюсера. По информации «РИА Новости», продюсер уехал из России сразу после возбуждения в отношении него уголовного дела.