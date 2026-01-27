На улице Сормовской в Краснодаре для ремонта трубопровода снесут павильон

В Краснодаре демонтируют торговый павильон на ул. Сормовской из-за прорыва водопроводной магистрали внутри здания. Авария на трубопроводе произошла вечером 27 января, сообщили в Муниципальном центре управления города.

По информации МЦУ, водопроводная магистраль лопнула внутри торгового павильона на улице Сормовской, 177. Коммунальная авария привела к отключению холодного водоснабжения в Карасунском округе. На месте происшествия работают четыре единицы техники и девять специалистов.

После демонтажа здания специалисты приступят к устранению повреждения. Из-за аварии подачу холодной воды временно приостановили на улицах Сормовской, Симферопольской, Тюляева, Уральской, 30-й Иркутской Дивизии и Приозерной.

Ранее стало известно, что в результате прорыва сетей вода хлынула на проезжую часть улицы Сормовской. В ЕДДС города сообщали, что повреждение получил подземный трубопровод диаметром 300 мм. По адресу Сормовская, 177 установили цистерну с технической водой для нужд жителей.

